محافظ بورسعيد يستقبل الطالب روماني رابع العالم في الكيمياء الحيوية

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أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ، بالإنجاز العالمي لابن بورسعيد الشاب روماني أشرف الطالب بالصف الرابع بالمدرسة الفنيه الثانوية الصناعية المتقدمة ببورفؤاد والفائز بالمركز الرابع على مستوى العالم في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (انتل ايسف) فرع الكيمياء الحيوية والتي أقيمت بولاية أريزونا الأمريكية مؤخرا.

وأكد الغضبان، خلال استقباله للطالب روماني ووالده بمكتبه اليوم السبت، على اعتزاز بورسعيد وفخرها به و بإنجازه الطيب الذي يحسب لمصر وبورسعيد والوطن العربي بأسره.

وأشار المحافظ، إلى عزم المحافظة توفير الدعم اللازم للطالب النابغة من أجل مواصلة تفوقه وأبحاثه و المشاركة في جميع المسابقات الدولية المقبلة بالخارج.

وأعلن اللواء عادل الغضبان عزمه إقامة حفل تكريم خاص لـ روماني و بالمركز الثقافي والترفيهي (أوبرا بورسعيد) الأسبوع القادم وتكريم أسرته والمشرفين على مشروعه الفائز.

وكلف المحافظ مسئولي العلاقات العامة بالمحافظة بعمل فيلم وثائقي يسجل إنجاز الطالب البورسعيدي.