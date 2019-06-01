السودان: ظهور بقع متفرقة من الجراد الصحراوي بالولاية الشمالية

أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية بالسودان ظهور بقع متفرقة من آفة الجراد الصحراوي بمحليات الولاية السبع.

وقال رئيس غرفة مكافحة الجراد الصحراوي بالشمالية المهندس مالك محمد إبراهيم - في تصريح صحفي - إن بقع آفة الجراد التي ظهرت بالولاية هي في الطور قبل التزاوج، حيث تبحث عن الأماكن الرطبة لوضع البيض ومن ثم تتم عملية التوالد، موضحا أنها تعتبر أقل خطرا من بقية الأطوار في إلحاق الأضرار بالمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن أكثر المناطق التي ظهر فيها بقع الجراد هي المشروعات الزراعية الاستثمارية ذات الرطوبة العالية، منوها بأن الغرفة رصدت كافة البلاغات، وتم عمل مسح في مساحة 4 آلاف هكتار، فيما تمت عمليات المكافحة لأكثر من ألفي هكتار بعدد 4 فرق وعدد مقدر من المهندسين المختصين والعمال.

وأوضح أن العمل غطى 90% من جملة البلاغات التي وردت للغرفة، وأن الغرفة ستعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتلقي البلاغات والتحرك فورا للمكافحة، مؤكدا جاهزية الغرفة لاستقبال أي بلاغ عن وجود بقع آفة الجراد الصحراوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مشيدا بجهود العاملين في إدارة وقاية النباتات بالولاية الشمالية، وقال إنهم يعملون في ظروف صعبة ويبذلون جهودا كبيرة للتصدي لآفة الجراد الصحراوي.