محافظ بني سويف يوافق على تثبيت 18 متعاقدا بمديرية الصحة ومركز معلومات التنمية المحلية

وافق المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على تثبيت 15 فرد أمن من "المتعاقدين" للعمل بمديرية الصحة على حساب صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وذلك على الباب الأول بند 2/3 أجور موسميين بموازنة مديرية الصحة بني سويف.

جاء على ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة التي تم عرضها على المحافظ ، وتضمنت اشتراط موافقة المحافظ "السلطة المختصة" على تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة، لاستكمال إجراءات التثبيت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

ومن ناحية أخرى أصدر عبد الجابر، قرارًا بالموافقة على تثبيت 3 من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بـ(الواسطى وببا وبني سويف) المتعاقدين على بند 2/3 والذين استوفوا شروط التثبيت على الباب الأول بموازنة الديوان العام، وذلك على الدرجة المالية والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي وجهات عملهم الموضحة بالقرار.