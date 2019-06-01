ترامب يرغب فى لقاء زعيم حزب بريكسيت نايجل فاراج أثناء زيارته لبريطانيا

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى عقد لقاء مع زعيم حزب "بريكست" البريطاني، نايجل فاراج، أثناء زيارة ترامب لبريطانيا، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن مصدر مطلع لم تكشف النقاب عنه .

وأضاف المصدر أن بعضا من مسؤولي ترامب يعملون على ترتيب اجتماع مع فاراج، مرجحا إمكانية عقد ذلك اللقاء يوم الثلاثاء.

كان فاراج قال لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن مكتب رئيسة الوزراء منعه من عقد لقاء مع ترامب، إلى أن المصدر الذي نقلت عنه بلومبرج قال إن ترامب أبلغ مسؤوليه بأنه يميل إلى تخطي ذلك ليعقد الاجتماع بأي طريقة.

ويشترك ترامب وفارج في أجندة مناهضة للمؤسسات، ودافعا عن قضايا كل منهما الآخر .