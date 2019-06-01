حرب جديدة يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرفها دولة آسيوية أخرى وهي الهند، إذا أعلن أمس الجمعة عن عدم منح الهند تفضيلات في المعاملات التجارية وفرض تعريفات جمركية عليها بدءًا من 5 يونيو المقبل، وأصبح من الواضح أن الإدارة الأمريكية انتهجت طريق الحرب التجارية مع دول قارة آسيا.

وترصد "الشروق" كل ماتريد معرفته عن الأزمة وعن برنامج التفضيلات التجارية.

متى أعلن ترامب عن وقف التفضيلات التجارية للهند؟

أعلن ترامب في مارس الماضي، نيته استبعاد الهند من برنامج "نظام الأفضليات المعمم" وعدم اعتبارها من الدول النامية، ومن المقرر بدء التطبيق بداية من 5 يونيو المقبل.

لماذا يتخذ ترامب هذا الإجراء؟

أكد ترامب أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر دخول عادل ومعقول لأسواقها.

ماهي السلع التي سيتم فرض جمارك عليها؟

تسعى واشنطن لفرض تعريفات جمركية على صناعة المنسوجات والمجوهرات، وقطع غيار السيارات ومنتجات زراعية.

ماهو برنامج نظام الأفضليات المعمم؟

"Generalized System of Preferences" هو نظام تجاري طويل الأمد يوفر تخفيضًا في التعريفة الجمركية لأقل البلدان نموًا في العالم، والدول الأولى بالرعاية هي فقط التي تستفيد بالنظام، ويستهدف البرنامج مايقرب من 121 دولة داخل منظمة التجارة العالمية، ويعرف عالميًا باسم "GSP".

كيف بدأ برنامج GSP ؟

في ستينيات القرن الماضي اقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فكرة دعم وتحفيز الدول النامية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية والتعريفات والقيود التجارية للمساعدة في نموها.

كيف استفادت الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم؟

سمح البرنامج للهند بتصدير بضائع ومنتجات يتم إعفائها من الرسوم الجمركية تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

ماهو رد الهند على القرار الأمريكي؟

قللت الحكومة الهندية من خطوة أمريكا، وأكدت أنها تتمسك بمصالحها القومية، وتسعى لتعزيز العلاقات القوية مع الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والشعبي".

متى بدأ الاتفاق على برنامج التفضيلات؟

اتبعت الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة "GATT"، مطلع عام 1971 فكرة مؤتمر الأمم المتحدة، وسنت إعفاءات من نظامي الدولة الأولى بالرعاية، وسمحت بمنح أفضليات التعريفات الجمركية على سلع البلدان النامية، وكانت محدودة لمدة عشر سنوات.

متى تحول البرنامج من محدد المدة إلى دائم؟

عام 1979، أنشأت "GATT" إعفاءً دائم من التزام الدولة الأولى بالرعاية، وسمح للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية بوضع أنظمة الأفضليات التجارية للبلدان الأخرى.

كيف استفادت الدول من برنامج التعميم؟

حققت البلدان النامية من البرامج نجاحًا كبيرًا، في ظل التزام الدول الغنية بالالتزام بتعميم برامجها من خلال تقديم مزايا لعدد كبير من المستفيدين، وحتى تم تطبيقه على الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية.

متى انضمت أمريكا للبرنامج؟

انضمت أمريكا للبرنامج عام 1974، وتم اعتماده ضمن بنود قانون التجارة الأمريكي.

ماهي استثناءات أمريكا وتفضيلها للبلدان المستفيدة؟

استبعدت أمريكا أكثر من دولة من نظام الأفضليات لأسباب عدة منها فيتنام بسبب الفكر الشيوعي والدول الراعية للإرهاب مثل ليبيا.