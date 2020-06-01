يحاول الكثير في الوقت الحالي الاهتمام بالفيتامينات التي تقوي الجسم وتعزز من نظام المناعة ضد الأمراض؛ كمحاولة للحماية من خطر فيروس كورونا المستجد الذي يمكن محاربته إذا كانت المناعة قوية.

وقالت أخصائية التغذية، جوليا زومبانو، إن أهم 3 فيتامينات لجهاز المناعة يمكن الحصول عليها من الأطعمة إذا كان الشخص لا يرغب في تناول الأدوية يوميًا.

وأضافت أن فيتامين "سي"، هو واحد من أفضل معززات جهاز المناعة ويقلل من نسبة التقاط الأمراض بشكل عام، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول جرعة يومية من اليوسفي، والبرتقال، والفراولة، والفلفل، والجريب فروت، والحرص على وضع السبانخ والبروكلي في النظام الغذائي قدر الإمكان لأنهما مصدران للفيتامين ذاته.

وأوضحت أن الفيتامينات الأخرى هي، "B6" و"E"، الأول يدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجهاز المناعي، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الدجاج والسمك مثل السلمون والتونة والخضار الأخضر والحمص، أما الثاني فيعد مضادا للأكسدة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، ويتم الحصول عليه من المكسرات والبذور والسبانخ، وفقًا لموقع "كليفلاند كلينك" أحد المستشفيات الأمريكية.

وأكدت طبيبة التغذية، أنه كلما كانت الخضروات طازجة؛ كلما كانت فوائدها كبيرة للجسم، ولهذا يجب الحرص على اختيار المكان الجيد للشراء.

وأشارت إلى أنه يجب التنوع في الأطباق وعدم تناول كمية كبيرة من الطعام في وجبة واحدة، حتى لو كانت هذه الكمية خاصة بمصادر الفيتامينات، والأفضل هو تقسيم الوجبات مع الاهتمام بشكل الطعام لأنه يجعل الإنسان يقبل على تناوله وهو سعيد.

وقالت إن الفيتامينات والمكملات الغذائية تساعد على تقوية المناعة، ولكن عند الحصول عليها عبر الأطعمة الطبيعية يصبح المفعول أفضل، لأن الجسم يمتص الفيتامينات من العناصر الغذائية بشكل أفضل من الأدوية.

ونصح خبير التغذية، كاثلين زلمان، ببعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز أيضًا من المناعة ضد الفيروسات والأمراض ومصادرها الطبيعية، ومنها فيتامين "د" الذي يوجد بكثرة في الأسماك الدهنية مثل التونة والسردين والماكريل والسلمون والحليب وعصير البرتقال.

وأوضح أن حمض الفوليك مهم هو الآخر، ويسهل العثور عليه في الفاصولياء والبازلاء والخضروات الورقية والخبز والأرز والمعكرونة، بجانب الحديد الذي يساعد الجسم على حمل الأكسجين إلى الخلايا، ويتم الحصول عليه من الدواجن الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والبروكلي، وفقًا لموقع "ميديكال نت".

ومن الفيتامينات الأخرى، قال إن السيلينيوم له تأثير قوي على جهاز المناعة، ويمكن الحصول عليه من السردين والتونة والثوم والمكسرات والشعير.

وأضاف أن الزنك، الذي يعثر عليه في المحار وسرطان البحر واللبن والدواجن واللحوم الخالية من الدهون، مهم أيضًا؛ لأنه يساعد في السيطرة على التهابات الجسم.