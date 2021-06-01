أظهرت تقديرات أولية رسمية، زيادة عدد سكان السعودية (سعوديون ومقيمون) بنسبة 3ر2 في المئة خلال عام، ليبلغ 01ر35 مليون نسمة منتصف عام 2020، فيما كان 22ر34 مليون نسمة منتصف 2019.

ووفق البيانات،التي نشزتها صحيفة"الاقتصادية أونلاين " اليوم الإثنين، فإن نسبة الذكور شكلت نحو 58 في المئة من السكان بـ23ر20 مليون نسمة، فيما شكلت الإناث ما نسبته نحو 42 في المئة وعددهن 78ر14 مليون نسمة.

وارتفع عدد الذكور 5ر2 في المئة خلال عام، بما يعادل 4ر492 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 1ر2 في المئة (9ر302 ألف نسمة).

وتستحوذ الفئات العمرية من 30 إلى 44 سنة على أكبر حصص من عدد السكان بإجمالي 3ر30 في المئة، منها 9ر10 في المئة للفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة، و7ر9 في المئة لكل من الفئتين العمريتين من 30 إلى 34 سنة و40 إلى 44 سنة.

وتعكس هذه التقديرات حقيقة أن المجتمع في السعودية يتمتع بصفة الشباب، حيث بلغت حصة الفئة العمرية من 70 إلى 74 سنة نحو 8ر0 في المئة من السكان، و5ر0 في المئة للفئة من 75 إلى 79 سنة، وكذلك 5ر0 في المائة للفئة العمرية من 80 سنة فأكثر.