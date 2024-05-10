النيابة تطلب تقارير الحماية المدنية والأدلة الجنائية حول حريق شركة الإسكندرية للأدوية

طلبت نيابة المنتزه في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث الجنائية، وتقريري إدارة الحماية المدنية، والأدلة الجنائية، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الحريق الذي نشب في شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الكائنة بجوار محور المحمودية، شارع جميلة أبو حريد، منطقة العوايد.

كما طلبت النيابة سماع أقوال شهود العيان من أفراد الأمن الإداري والعاملين بالشركة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت المحيطة، وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق ورفع آثاره وتحديد بدايته ونهايته، للوقوف على ملابسات وأسباب نشوبه، وتحديد الخسائر.

وكانت تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمخازن إحدى شركات تصنيع الأدوية والصناعات الكيماوية، دون خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة رفقة 10 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، مدعومة بسلم هيدروليكي، و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة على النيران بإخمادها والعمل على تبريد آثارها، لعدم تمددها إلى باقي مباني الشركة أو المنطقة المجاورة.

وبالمعاينة والفحص الأولي تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني الخاص بالتعبئة والتغليف على مساحة 30 متر × 100 متر، داخل مبنى الشركة الواقعة في نطاق حي أول المنتزه، وخلف خسائر مادية كبيرة، جارٍ حصرها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.