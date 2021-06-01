وزير الخارجية الألماني والأمين العام للأمم المتحدة يدعوان لمؤتمر ثان بشأن ليبيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى المشاركة في مؤتمر ثان في برلين بشأن ليبيا في 23 يونيو الجاري.



وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا ستشارك أيضا في المؤتمر لأول مرة.



وبحسب بيانات المتحدثة، يهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الأوضاع في ليبيا منذ مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد في 19 يناير 2020، مضيفة أن المؤتمر سيركز أيضا على الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، وقالت: "ينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار. كما سيدور المؤتمر حول خطوات لتوحيد قوات الأمن الليبية".



وأكدت المتحدثة أن المؤتمر هو تعبير عن الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مضيفة أن المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لمواصلة المرافقة الوثيقة والبناءة لعملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.