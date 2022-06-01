حبس متهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من 4 مواطنين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، أمس الثلاثاء، حبس شخص، عاطل، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول واقعة اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بينهم 4 تقدموا ببلاغات رسمية إلى الشرطة، يتهمونه بالاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 7 ملايين جنيه، بزعم توظيفهم، ثم تهرب منهم.

وتلقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من 4 مواطنين يفيد قيام شخص عاطل بممارسة نشاطًا احتياليًا بتلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين جنيهات، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين له، وباستهدافه ألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه، ولدى علم الأهالي بضبطه تقدم 4 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.