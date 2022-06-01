توقعات بصدور حكم في القضية ضد منافس أردوغان المحتمل

من المتوقع أن تصدر محكمة في إسطنبول حكما، اليوم الأربعاء في قضية ضد رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو؛ بسبب ما يزعم من إهانة مزعومة لمسؤولين حكوميين في خطاب أصدره عام 2019، طبقا لما قاله أحد مساعدي رئيس البلدية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وينظر إلى إمام أوغلو، من حزب "الشعب" الجمهوري المعارض الرئيسي على إنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر أن تجرى في عام 2023 .

يأتي الحكم بعد أسابيع من إصدار عقوبة بالسجن وحظر سياسي ضد زعيمة حزب "الشعب" الجمهوري في اسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو.

ويطالب ممثلو الإدعاء بعقوبة بالسجن أربع سنوات لإمام أوغلو، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

يذكر أنه في عام 2019، انتقد إمام أوغلو إعادة الانتخابات المحلية، التي جرت في مارس من ذلك العام.

وذكر مكتب إمام أوغلو أنه يتم استخدام المحاكمة كـ"سلاح"، لفرض حظر سياسي ضد إمام أوغلو و"إبعاده من الانتخابات المقبلة".