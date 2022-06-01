أحمد صيام: اللي عمل 4 حلقات في «الاختيار» اتنجم وقرب للناس أكتر

قال الفنان أحمد صيام، إن مسلسل «الاختيار» أبرز بعض الممثلين غير المعروفين نظرًا لأهميته، معقبًا: «الأعمال ذات الأهمية هي اللي بتبروز الناس كويس».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء: «اللي عمل 4 أو 5 حلقات في مسلسل الاختيار اتنجم أحسن من اللي عمل بطولة خماسية، لأن اللي اشتغل فيه اتشاف أكتر وقرب للناس أكتر، لأن هناك مساحة ضوء كبيرة على العمل».

ولفت إلى أنه ركز في التمثيل ولم يعلن أن له أعمال في الكتابة والإخراج حتى لا يتخذ أحد موقفًا منه، مضيفًا أن له ساعد العديد من الممثلين حتى أصبحوا فنانين كبار، فهو يقف دائمًا بجانب الموهوبين في المهنة.

ورد على سؤال حول أنه ساهم بأعمال في الكتابة والإخراج لكنها نسبت لغيره، قائلا: «لا واترسموا عليا.. لو انت ممثل وكتبت المؤلفين هيزعلوا منك وياخدوا منك موقف»، بحسب تعبيره