وزير التنمية المحلية: 112 مليون جنيه حجم الاستثمارات بالبحر الأحمر لتطوير منظومة المخلفات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة البحر الأحمر تبلغ حوالي 112 مليون جنيه.

وأعلن شعراوي، في بيان له، عن تسلم المحافظة المدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى علم بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تتابع على قدم وساق تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات والحصول على رضا المواطنين.

وأشار إلى أنه جارٍ إنشاء ثلاث مدافن صحية أخرى ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (الغردقة – سفاجا – رأس غارب) بتكلفة 91 مليون جنيه.

وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة طلبات إبداء الاهتمام التي تلقتها من شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة مصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية بالمنظومة للحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة في المنظومة الجديدة وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية المنفذة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المدفن الصحي الجديد بالبحر الأحمر تم إنشاؤه على مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرف أمن والمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وتابع الوزير: "يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.