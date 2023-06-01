إصابة 5 أشخاص في قصف أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية

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أعلنت السلطات الروسية المحلية إصابة خمسة أشخاص في قصف على منطقة بيلجورود غرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن بلدة شيبيكينو الصغيرة تعرضت لقصف "النيران المتواصل" من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف جلادكوف أنه تم قصف وسط البلدة وضواحيها بقاذفات صواريخ متعددة من طراز "جراد" سوفيتية الصنع منذ منتصف الليل.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية على الفور على التقارير. ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أو غيرها من وسائل الإعلام المستقلة من التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل، كما حدث في كثير من الأحيان في منطقة الحرب.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية إنه تم العثور على رجل فاقدا للوعي ومصابا بعدة شظايا، في حين أصيب معظم الأشخاص الآخرين بجروح طفيفة.

وأضاف جلادكوف أن القصف الأوكراني أسفر عن اندلاع النيران في مبنى سكني وتضرر سقف مبنى إداري.

ونفى جلادكوف التقارير التي تفيد بأن السلطات تخطط لإخلاء البلدة الصغيرة.

وقال جلادكوف، عبر تليجرام، "كانت هذه الليلة متوترة بالنسبة لشيبيكينو. فقد استمر القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدة ساعة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال جلادكوف إنه تم تقديم المساعدة الطبية للمحتاجين، مضيفا أن الخدمات التشغيلية والطوارئ موجودة في الموقع.