السيدة انتصار السيسي وآية السيسي تحضران حفل زفاف ولي عهد الأردن اليوم

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وصل قادة ومسئولون من دول عربية وأجنبية إلى العاصمة الأردنية عمّان، لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

ويشهد الأردن حفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف الخميس، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم.

ونشر موقع قناة «المملكة» الأردني، مساء الخميس، أسماء القادة والمسئولين الحاضرين لحفل الزفاف، كالآتي:

- السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وابنته آية السيسي.

- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

- والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.

- نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

- رئيس ديوان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.

- رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.

- ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

- ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

- المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

- ولي عهد النرويج الأمير هاكون.

- الرئيس الرواندي بول كاغامي.

- وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

- الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

- الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.