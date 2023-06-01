وزير الدفاع الألماني يواصل التحفظ على مطلب أوكرانيا بالحصول على صواريخ تاوروس

واصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، موقفه المتحفظ حيال رغبة أوكرانيا في الحصول على صواريخ كروز طراز تاوروس.

وخلال زيارة للمكتب الاتحادي لإدارة شؤون أفراد الجيش في كولونيا غربي ألمانيا، قال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" لا نزال متحفظين للغاية في هذا الشأن، وقد أوضحت هذا مرارا. ولم يتغير شيء في هذا الرأي حتى الآن".

وأضاف بيستوريوس أنه لم يصدر قرار بعد في هذا الموضوع.

كانت أوكرانيا طلبت من ألمانيا توريد صواريخ كروز طراز تاوروس.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضي، بوصول طلب من الجانب الأوكراني بهذا الشأن.