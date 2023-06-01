حكومة فيتنام تدرس مجموعة إجراءات جديدة لدعم الشركات

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قال وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي نجوين شي دونج أمام أعضاء البرلمان في العاصمة هانوي، اليوم الخميس، إن الحكومة ستدرس مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم الشركات في ظل التعافي الاقتصادي الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دونج قوله إن الحكومة ستواصل العمل من أجل ضمان سلامة أسواق السندات والأسهم والعقارات في البلاد.

وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل من أجل القضاء على الاختناقات، في الوقت الذي تكافح فيه لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي.

يذكر أن فيتنام تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.