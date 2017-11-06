ردت الإعلامية دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب ومقدمة برنامج «التاسعة» على شاشة التلفزيون المصري، على تساؤل الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن استياء قطاع واسع من الشارع المصري على أداء البرلمان، قائلة: «الإجابة محبطة.. إحنا دائمًا كنواب بنقول لبعضنا الشارع غضبان مننا».

وأوضحت خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبرهيم عيسى، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الأربعاء، أن السبب وراء تلك المشكلة؛ هو قلة تداول المعلومات، معقبة: «هناك مواجهات عنيفة داخل لجان البرلمان كل يوم ومئات طلبات الإحاطة يوميًا، لكن ما يصل إلى الشعب وما يشاهده هو في الغالب الرأي المعارض للحكومة».

وأضافت أن مسؤولية توصيل المعلومات إلى الشارع بحجم تلك المواجهات داخل البرلمان؛ يتحمل البرلمان جزءًا منها والآخر يوجه إلى الإعلام، لا سيما بشأن التحري العميق عن القضايا، معقبة: «في النهاية هو مؤشر هام يجعلنا نقول إن الناس مستاءة بعض الشيء من الأداء».

وبشأن مظاهر التحول والاختلاف في حياتها عقب الانتقال من العمل الإعلامي إلى دور المسؤول البرلماني، قالت: «تعلمت في أول 6 أشهر من حياتي البرلمانية درسًا مهمًا؛ أن صاحب مقولة أن الكرسي لا يغير صاحبه غلطان، لازم الكرسي يغيرنا، ويغير وجهة نظرنا ويفهمني أن النائب اللي كنت أنتقده من موقعي الإعلامي؛ بسبب عجزه عن فعل أمر معين، عندما أصبحت مكانة فهمت هو ليه غير قادر».

وأوضحت أن المقصود من مفهوم التغيير؛ ليس الغرور بالمنصب، معقبة: «التغيير بمعنى أن الزاوية الأخرى طول الوقت أكثر لطفًا، ونحن نكون أكثر قسوة من خارج الكراسي، أصبحت دائما افترض أنني لا أملك الصورة الكاملة للمعلومة، وأحاول طرح أفكار للحل على الانتقاد وافترض نفسي مكان المسئول وهو يقع عليه توضيح السبب».