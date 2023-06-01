ماسك يغادر بكين بعد أول زيارة له للصين منذ جائحة كورونا

غادر رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك شنجهاي لينهي بذلك أول زيارة له للصين منذ جائحة فيروس كورونا التي ضمت لقاءات مع كبار مسؤولي الحكومة وزيارة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، لمصنع تسلا في شنجهاي "جيجا فاكتوري".

وأقلعت طائرة الملياردير من مطار هونجتشياو حوالي الساعة 1122 تقريبا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس، متجهة إلى تكساس، بحسب موقع رصد الرحلات "اوماتريب".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها أن ماسك ألقى التحية على نحو مئة موظف خلال زيارته لمصنع تسلا في شنغهاي في وقت متأخر من أمس. ودعاهم إلى شطائر هامبرجر ومشروبات غازية. وغادر بعد حوالي نصف ساعة.

وبدأ ماسك رحلته في بكين أمس الأول الثلاثاء، حيث التقى وزير الخارجية تشين جانج، وأكد على أهمية الحفاظ على العلاقات مع الصين.

والتقى الملياردير ماسك مع جين تشوانج لونج، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بكين أمس الأربعاء، حيث تبادلا الآراء حول تطوير مركبات الطاقة الجديدة والمركبات الذكية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

كما أظهرت صور نشرها موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" ماسك وهو يزور وزارة التجارة الصينية، رفقة توم تشو، نائب رئيس تسلا للسيارات وجريس تاو، نائبة رئيس تسلا المسؤولة عن الشؤون الحكومية والعامة في الصين الكبرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أن ماسك أعرب عن شكره خلال اجتماعه مع وزير التجارة وانج وينتاو للوزارة على المساعدة التي تلقاها مصنع تسلا في شنغهاي خلال جائحة كوفيد، وأكد مجددا ثقته في الصين.