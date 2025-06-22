أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه مازال يتعرف على ثقافة لاعبي الأحمر، مُشيرًا إلى أنه يهدف للتأهل من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وقال خوسيه ريبييرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورتو البرتغالي: "ملف التأهل لم يُغلق بعد، وغدًا سنكون فريقًا قويًّا وسنسعى بكل قوة للتأهل، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا، ونأمل أن نحقق الفوز".

وأضاف المدرب الإسباني: "موجود هنا منذ أسبوعين للتعرف على أسلوب وثقافة اللاعبين، فهم ليسوا راضين عن النتائج الأخيرة، ويعلمون مدى المسئولية التي تقع على عاتقهم".

وتابع: "في مباراة إنتر ميامي، فرضنا أسلوبنا في الشوط الأول، وفقدنا ذلك في الشوط الثاني، بينما في مواجهة بالميراس الأمر كان مختلفًا وكانت السيطرة لنا في أغلب الوقت، وكنا الأفضل في الشوط الأول خلال المباراتين".

وأكمل: "لم نتمكن من فرض السيطرة في الشوط الثاني، الوقت كان ضيقًا للغاية لمعرفة سبب ذلك، لكننا سنعمل على هذا الأمر".

وواصل: "الـ 28 لاعبًا الموجودين ضمن قائمة الأهلي كلهم بالنسبة لي لاعبون أساسيون، ولسوء حظنا فقدنا إمام عاشور وطاهر محمد طاهر للإصابة، لكن لدينا عناصر مميزة في الفريق".

وأتم خوسيه ريبييرو تصريحاته قائلًا: "لن نحزن كثيرًا بسبب الإصابات والغيابات، بل سنحاول أن نتعامل مع هذه الأمور بشكل طبيعي".