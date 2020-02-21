الدفاع الروسية: الطيارون الأمريكيون ينتهكون بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا

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قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليج جورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.

وذكر جورينوف أن الطيارين الأمريكيين يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية، وفقا لقناة "آر تي" الروسية مساء الأربعاء.

وقال جورينوف في مؤتمر صحفي: "تتواصل الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم برحلات مجدولة في شرق سوريا".