وزير الصحة الألماني: 25% من مستشفيات بلادنا قد تموت دون إصلاح

أكد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ ضرورة توافر خطط لأجل الإصلاح، وذلك قبل المشاورات المنتظرة اليوم الخميس بشأن إصلاح المستشفيات المثار حوله جدل بألمانيا حاليا.

وقال لاوترباخ لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "إننا نقف على حافة حدوث وفاة للمستشفيات لا يمكن السيطرة عليها.. دون إصلاح ربما ستموت 25% من المستشفيات".

ومن جانبه ناشد وزير الصحة المحلي لولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، كلاوس هولتشيك، الوزير الاتحادي لاوترباخ مجددا مراجعة خططه الإصلاحية، وقال لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم إنه يجب أن تتخذ الولايات بنفسها قرارا بشأن نوعية الإمدادات ومكان توفيرها، وقال: "أي شيء آخر سيكون مخالفا للدستور".

يعتزم وزير الصحة الاتحادي الالتقاء اليوم بالعاصمة برلين مع نظرائه المحليين من الولايات لأجل إجراء مشاورات بشأن إصلاح المستشفيات في ألمانيا.