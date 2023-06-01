مخاوف من خسائر البنوك الدنماركية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة

حذر تقرير اقتصادي، من تزايد خسائر القروض مع تراجع قدرة المستهلكين على سداد قروضهم العقارية؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الدنماركي، إن حوالي 121 ألف أسرة تمثل 11% من إجمالي قروض التمويل العقاري في الدنمارك، ستواجه ارتفاع النفقات عن الدخل بنهاية العام الحالي. كانت هذه الفئة تشمل 36 ألف أسرة منذ 2021.

وأضاف البنك، في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي، إن أغلب أصحاب المساكن ستكون لديهم أصول سائلة كافية لتغطية العجز في ميزانياتهم لفترة قصيرة؛ بسبب الحجم الكبير للعجز المالي في بعض الحالات.

وبحسب تقديرات البنك المركزي، فإن 25% من أصحاب المنازل سينفقون كل أصولهم السائلة خلال 12 شهرا لتغطية العجز.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن تايس ليركهولم ينسن رئيس إدارة تحليلات البيانات في البنك المركزي، القول إن هناك خطورة متزايدة للخسارة في هذا القطاع بالنسبة للبنوك، كل الأسر في الدنمارك ستواجه المزيد من التحديات.

ورغم تراجع معدل التضخم في الدنمارك عن أعلى مستوى له منذ 4 عقود والذي سجله في أكتوبر الماضي، فإنه مازال عند مستوى 5.3% وهو ما يعادل حوالي 3 أمثال معدل التضخم منذ عامين.

ورفع البنك المركزي الدنماركي، الذي لا يحدد معدل تضخم مستهدف، أسعار الفائدة 7 مرات في العام الماضي؛ بسبب ربط السياسة النقدية بسياسة البنك المركزي الأوروبي.