وزير الدفاع الألماني يشكك في إمكانية تحقيق هدف زيادة قوام الجيش إلى 203 ألف جندي

شكك وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في إمكانية تحقيق زيادة عدد أفراد الجيش الألماني إلى 203 ألف جندي بحلول عام 2031.

وخلال زيارة للمكتب الاتحادي لإدارة شؤون أفراد الجيش في كولونيا غربي ألمانيا، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" لا أجرؤ على توقع ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى هذا العدد".

وأضاف بيستوريوس: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لكنه ربما يتعين علينا أن نتحقق من العدد سواء بالزيادة أو النقصان"، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن "وسيتعين حدوثه أيضا في أي وقت".

وعن الهدف الخاص بوصول العدد إلى 203 ألف شخص، قال بيستوريوس: "موضوع ما إذا كان هذا سيكفي أم لن يكفي، هذا سؤال ثانوي في الوقت الراهن، أما السؤال الأساسي فهو ما إذا كنا سنتمكن من الوصول إليه".

يذكر أن عدد قوات الجيش الألماني يبلغ في الوقت الراهن قرابة 183 ألف جندي.

وصرح بيستوريوس بأن هناك تراجعا في عدد المتقدمين للجيش منذ جائحة كورونا ولفت إلى أنه جاري العمل على تجاوز هذه المرحلة وقال: "نحن متفائلون دون شعور بالانتشاء لأن الشروط صعبة وستزداد صعوبة"، وساق مثالا على أسباب ذلك بالنقص في عدد الكوادر المتخصصة والتحول الديموجرافي في ألمانيا.

وذكر بيستوريوس أن قضية الأفراد إلى جانب قضية العتاد تحظيان بالأولوية القصوى، وطالب بتحسين عملية التقديم للعمل في الجيش، لافتا إلى أن على الجيش أن يوضح للمتقدمين بشكل أسرع وملزم الموعد الذي يمكنهم فيه بدء العمل حتى لا يفقدوا هم بدورهم الاهتمام بالانضمام إلى الجيش.

كما طالب بيستوريوس بالتركيز بشكل أكبر على النساء والأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة، وقال: "أرى أن هناك إمكانات (في هاتين الفئتين). نحن بحاجة إلى قوات متنوعة".

وطالب الوزير بتحسين عملية الدعاية للانضمام للجيش وربط الأفراد به ولاسيما في المرحلة الانتقالية من الخدمة العسكرية التطوعية إلى الجنود العاملين.