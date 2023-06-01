جهاد جريشة: ركلة جزاء المقاولون العرب أمام الإسماعيلي صحيحة

يرى جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن تهديد الفرق في الدوري المصري بالانسحاب من المباريات أمر غريب للغاية، مؤكدا أن لجنة المسابقات عليها إصدار العقوبات المناسبة، مشيرا إلى أن محمد يوسف حكم لقاء الإسماعيلي والمقاولون كان قراراه صحيحا باحتساب ركلة جزاء.

وقال جريشة: "محمد يوسف حكم لقاء الإسماعيلي ضد المقاولون احتسب ركلة جزاء صريحة، بينما الحكم المساعد رفع رايه خاطئة بوجود تسلل".

وأضاف: "محمد يوسف احتسب ركلة جزاء وانتظر تأكيد الفار هل هناك وجود تسلل أم لا، هذه اللقطة تسمى (حقيقة مكانية) وتم التأكيد لحكم الساحة من الفار بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي المقاولون العرب".

وواصل: "الحكم أكمل الوقت الأصلي ثم احتسب 6 دقائق وقت بدل من ضائع، المباراة توقفت 16 دقيقة بسبب ما فعله لاعبو الإسماعيلي، وهذه الأمور لا تحدث في أي مكان بالعالم".

وزاد: "الحكام اليوم في لقاء الإسماعيلي والمقاولون لم يخطئوا، وخطأ الحكم المساعد باحتساب تسلل ضد لاعب المقاولون وارد، والمباراة لم يكن فيها خطأ مؤثر على نتيجة اللقاء تماما".

وأتم: "المشهد كان سيئا في التعامل مع الحكام، ولا بد من وضع حد لمنع تكرار هذه الأفعال من جانب الأندية في الدوري، لأنها سوف تسيء للشكل العام للكرة المصرية، وبروتوكول الفار ينص على أن أي لاعب يطالب باللجوء لتقنية الفيديو يتم إنذاره".