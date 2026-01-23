انتشال جميع ضحايا طائرة إندونيسية تحطمت في منطقة جبلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن فرق البحث انتشلت الجثمان العاشر لضحايا حادث تحطم طائرة في منطقة جبلية وعرة في إقليم ساوث سولاويسي بإندونيسيا، لتنتهي بذلك رسميا عملية الانتشال التي استمرت أسبوعا.

وذكر الكولونيل دودي تريو هادي، من قيادة الإقليم العسكرية، إنه عثر على الجثمان الأخير على منحدرات جبل بولوساراونج وهي قمة شديدة الانحدار وكثيفة الأشجار في مقاطعة بانجكيب شمال عاصمة الإقليم ماكاسار.

وسقطت الطائرة " ATR 42-500 " التي تسيرها هيئة النقل الجوي الإندونيسية، يوم السبت الماضي، خلال رحلة داخلية.

وقال دودي: "جرى تحديد موقع الضحية العاشرة".

وأضاف أن إحدى الوحدات العسكرية الخاصة انتشلت الجثمان بالتعاون مع فرق بحث مدنية.

وبعد انتشال الضحية الأخيرة، قال دودي إنه لم يعد هناك مفقودين من ركاب أو أفراد طاقم الطائرة.

كما انتشلت فرق البحث ما وصفه المسؤولون بأنه "مفردات مهمة" من الحطام بما في ذلك أجزاء من الطائرة التي قد تكون ذات صلة بالتحقيق.

وجرى الإبلاغ عن فقدان الطائرة بعدما انقطع بمراقبي الحركة الجوية خلال الاقتراب من منطقة ماكاسار.

وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، تتولاه اللجنة الوطنية لسلامة النقل.