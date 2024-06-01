استشهاد 95 فلسطينيا وإصابة 350 آخرين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ239 على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ وصل منها للمستشفيات 95 شهيدًا و350 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و379 شهيدًا، و82 ألفًا و407 إصابات.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وفي وقت سابق، أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، لوكالة «وفا»، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.