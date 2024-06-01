الأهلي يعرض مدافع الدحيل القطري على كولر

استقرت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف على وضع أيمن يوسف، لاعب الدحيل القطري في القائمة المختصرة لضمه في الصيف المقبل.

وتستعد لجنة التخطيط في النادي الأهلي لعرض مقاطع فيديو لمهارات وبعض مباريات يوسف أيمن مع فريقه الدحيل القطري، على مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، لأخذ رأيه في احتمالية ضم اللاعب في الصيف المقبل.

وأبدت لجنة التخطيط في النادي الأهلي إعجابها الشديد بإمكانيات اللاعب القطري ذو الأصول المصرية، يوسف أيمن، البالغ من العمر 25 عامًا، كما أبلغت إدارة التعاقدات في النادي برئاسة أمير توفيق للاستعداد لبدء المفاوضات والتعاقد مع لاعب منتخب قطر، حال الحصول على الشارة الخضراء من

وكان يوسف أيمن الذي يحق له الانضمام لقائمة الأهلي كلاعب مصري وليس أجنبي، قد بدأ مسيرته في أكاديمية أسباير القطرية، وانتقل منها إلى الدحيل، قبل أن يخوض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع أندية كاس أوبين البلجيكي والسيلية وقطر القطري.

وخاض المدافع المتميز أيمن يوسف 58 مباراة في مسيرته مع الدحيل القطري، أحرز خلالهم 5 أهداف، كما تُوج ببطولة الدوري القطري مرتين.