بيرني ساندرز: نتنياهو مجرم حرب ولن أحضر خطابه أمام الكونجرس

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز إنه يوم حزين بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس.

ووصف السيناتور الأمريكي "نتنياهو بأنه مجرم حرب، موضحاً أنه لن أحضر هذا الخطاب"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان بايدن قد أعلن، مساء أمس الأول، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المراكز السكنية والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم. وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.