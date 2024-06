بلجيكا تدين محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة أونروا كمنظمة إرهابية

أدانت وزارة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» كمنظمة إرهابية ورفع الحصانة عن موظفيها.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، على أن «أنشطة أونروا ضرورية للفلسطينيين، في مواجهة الوضع الإنساني المأساوي في غزة».

Belgium condemns the Israeli parliament's attempts to classify UNWRA as a terrorist organisation and to remove the immunity of its staff.



UNWRA's activities are essential for the Palestinians in the face of the dramatic humanitarian situation in Gaza.