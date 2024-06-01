بلجيكا تدين محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة أونروا كمنظمة إرهابية

أدانت وزارة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» كمنظمة إرهابية ورفع الحصانة عن موظفيها.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، على أن «أنشطة أونروا ضرورية للفلسطينيين، في مواجهة الوضع الإنساني المأساوي في غزة».

Belgium condemns the Israeli parliament's attempts to classify UNWRA as a terrorist organisation and to remove the immunity of its staff.



UNWRA's activities are essential for the Palestinians in the face of the dramatic humanitarian situation in Gaza. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 1, 2024

وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجري في الكنيست الإسرائيلي حول تصنيف منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيف بوريل، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يشعر أيضًا بالقلق من تحذير وزارة الأراضي الإسرائيلية للأونروا بضرورة إخلاء مبانيها في القدس الشرقية خلال الثلاثين يومًا القادمة.

وأضاف بوريل: «الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لتصنيف وكالة تابعة للأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية. إننا نتذكر الدور الحاسم الذي لا بديل عنه للأونروا في الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة المنكوب حيث تقدم الأونروا خدمات حيوية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان والأردن».

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها «منظمة إرهابية»، بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة 6.

ويقضي مشروع القانون بأن «قانون محاربة الإرهاب» يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على «منظمات إرهابية».

وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب «يسرائيل بيتينو».