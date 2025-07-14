 7 مصابين في انفجار مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 10:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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7 مصابين في انفجار مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية


نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 10:14 ص


أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في مجمّع برديسيان السكني في مدينة قم، صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت الصور المنشورة من موقع الحادث دمارًا واسعًا في الطابق الأول من المبنى المنفجر.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، قال رئيس مركز الطوارئ في قم إن الانفجار أسفر حتى الآن عن إصابة سبعة أشخاص، دون إعلان أي أسباب لهذا الحادث.

وتشهد طهران ومدن إيرانية أخرى في الأيام الأخيرة انفجارات في وحدات سكنية متعددة، عزاها المسئولون إلى «تسرّب» أو «انفجار» غاز، ما أثار تفاعلات واسعة من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

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