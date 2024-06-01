هيئة البث الإسرائيلية تكشف ملامح موافقة الاحتلال على مناقشة إنهاء حرب غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، إن إسرائيل قبلت مناقشة إنهاء حرب غزة في إطار المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين ومصابين.

وأشارت هيئة البث نقلا عن المصدر، إلى أن المرحلة الثانية من الصفقة تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين، المرحلة الثالثة من الصفقة تشمل الإفراج عن جميع الجثث.

ولفتت إلى أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف القتال إذا خرقت حماس شروط الصفقة، بحسب المصدر.

ونوهت بأن إسرائيل قبلت مقترحا يشمل الإفراج عن 33 أسيرا سواء أحياء أو أمواتا في المرحلة الأولى.

ولفتت إلى أن إسرائيل قبلت المقترح الذي يتضمن إيقاف الحرب في المرحلة الثانية.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق من اليوم، إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس، وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن إسرائيل اقترحت اتفاقا يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي لجيش الاحتلال وإطلاق سراح بعض الأسرى، بينما يتفاوض الجانبان على وقف دائم للأعمال القتالية.

وصرح نتنياهو في بيان، اليوم السبت، بأنّ فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس غير مطروحة، وفق قوله، بحسب وكالة رويترز.

وأكدت حركة حماس أمس الجمعة، أنها مستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة.