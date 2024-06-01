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ضبط دقيق مدعم بحوزة صاحب مخبز في ديرمواس

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 3:10 م

تحرير 5 محاضر عقب العمل بتسعيرة الخبز الجديدة

وجه اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية وضبط الأسواق، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل سعر رغيف الخبز ليصبح 20 قرشا.

ومن جهته، شن الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس يرافقه علاء حمدي نائب رئيس المركز والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير عام إدارة تموين ديرمواس، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية بديرمواس لمتابعة الالتزام بالمواصفات والأسعار ومتابعة جودة رغيف الخبز .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 مخالفات ما بين : " مخالفة واحدة تجميع دقيق "4 أجولة"، 2 مخالفة نقص وزن، مخالفة واحدة عدم نظافة المعدات".

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديرمواس، استمرار حملات ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار وكل أشكال الاحتكار والغش التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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