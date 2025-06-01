الكرملين: مهتمون بمواصلة إصلاح العلاقات الروسية الأمريكية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن الكرملين يراقب عن كثب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في حديث لمراسل قناة «روسيا 1» التلفزيونية، بافيل زاروبين، أن «العالم بأسره يراقب عن كثب كل كلمة يصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وأكد بيسكوف، أن روسيا مهتمة بمواصلة «إصلاح» العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلّق على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها موسكو إلى «عدم اللعب بالنار»، قائلًا إنه «ينبغي الرد على هذه الخطابات بهدوء».

واستطرد: «يجب أن نتصرف بهدوء، فمصالحنا الوطنية هي فوق كل شيء بالنسبة لنا... ومن مصلحتنا مواصلة إصلاح علاقاتنا الثنائية».

وصعّد ترامب، لهجته تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عندما اتهمه بـ«اللعب بالنار»، في تصريحات اعتبرت من أشد مواقفه تجاه موسكو منذ وصوله للبيت الأبيض.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصة «تروث سوشيال»، قائلا: «ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت قد حدثت بالفعل أشياء سيئة للغاية لروسيا، وأعني سيئة للغاية، إنه يلعب بالنار!».