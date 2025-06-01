قافلة طبية مجانية لخدمة 583 سيدة بنادي ألعاب دمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، الدورَ الحيويَّ الذي تلعبه القوافل الطبية والسكانية في دعم منظومة الرعاية الصحية، باعتبارها أداةً فعالةً لتقديم الخدمات الضرورية، بما يُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، نظّمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلةً طبيةً مجانيةً بنادي ألعاب دمنهور، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وإحدى مراكز الحقن المجهري والمناظير الطبية.

وقدّمت القافلة مجموعةً من الخدمات الطبية المتنوعة، استفادت منها 583 سيدة، من خلال عددٍ من العيادات المتخصصة شملت: مناظير نسائية متقدمة، علاج تأخر الإنجاب، الأمراض الجلدية، التجميل، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية.

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة البحيرة على تعزيز جهود الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة السيدات، تأكيدًا على أهمية دعم صحة المرأة، واستمرارًا للنهج الذي تتبناه الدولة في إيصال الخدمات الطبية إلى مختلف الفئات والمناطق.