أحمد الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، والوفد الرسمي المرافق صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يُجري الشرع، مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ تتناول مختلف الجوانب وآخر تطورات الأوضاع في سوريا.

وقبل أيام، جدّد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، تأكيد بلاده دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وأشاد اليحيا بما وصفه بـ«التطورات الإيجابية» التي تشهدها الساحة السورية، معرباً عن أمله في أن تسهم الجهود الإقليمية والدولية في تمكين السوريين من استعادة أمنهم واستقرارهم، والمضي قُدُماً نحو مستقبل أفضل يلبّي تطلعاتهم.

وفي 17 مايو الماضي، استقبل الرئيس السوري في قصر الشعب وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت، برئاسة رجل الأعمال بدر ناصر الخرافي، لمناقشة مشروعات استثمارية في مجالي البنية التحتية والاتصالات.