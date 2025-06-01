الكرملين: نتابع تصريحات ترامب ومهتمون بمواصلة إصلاح العلاقات الروسية الأمريكية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يراقب عن كثب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح بأن "العالم أجمع يتابع عن كثب كل كلمة صادرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلام ترامب".

وقال بيسكوف، في حديث لمراسل قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بافيل زاروبين: "العالم بأسره يراقب عن كثب كل كلمة يصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وكذلك كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. وبالطبع، يجب علينا ذلك، ونحن نراقب عن كثب كل كلمة تصدر منه"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد بيسكوف أن روسيا مهتمة بمواصلة "إصلاح" العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلّق المتحدث باسم الكرملين، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها موسكو إلى "عدم اللعب بالنار".

وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تراقب عن كثب تصريحات الزعيم الأمريكي، لكن ينبغي الرد على هذه الخطابات بهدوء".

وأكد بيسكوف: "يجب أن نتصرف بهدوء، فمصالحنا الوطنية هي فوق كل شيء بالنسبة لنا... ومن مصلحتنا مواصلة إصلاح علاقاتنا الثنائية".