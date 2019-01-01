كيتا يغادر معسكر غينيا إلى ليفربول لسبب طارئ

غادر النجم نابي كيتا متوسط ميدان منتخب غينيا إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، وترك معسكر بلاده لتلقي العلاج من قبل أطباء الريدز.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن كيتا غادر معسكر منتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019، متوجهًا إلى نادي ليفربول من أجل العرض على أطباء النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ قبل بداية البطولة وتفاقمت أمام نيجيريا.

وأضافت الهيئة أن المتحدث باسم المنتخب الغيني قد أكد لها أنه من المتوقع عودة كيتا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل.

وبدأ كيتا مباراة غينيا الافتتاحية للمجموعة بكأس الأمم التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مدغشقر، من على مقاعد البدلاء خلال الشوط الثاني عند الدقيقة 62.

وفي المباراة الثانية أمام نيجيريا لعب حتى الدقيقة 70، قبل أن يتم استبداله ولم يشارك في المباراة الثالثة أمام بوروندي غدًا الأحد.

وضمنت غينيا التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية وستواجه منتخب لمغرب، متصدر المجموعة الرابعة يوم الجمعة المقبل.