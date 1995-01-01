مدرب غانا: بداياتنا الضعيفة لا تمنعنا من تحقيق أهدافنا

أكد كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب الغاني أن لدى فريقه العديد من الخيارات لتعويض كثرة الإيقافات، مُشيرًا إلى أن التعادل أمام بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية هو السبب في عدم حسم التأهل للدور التالي حتى الآن.

وقال أبياه خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي :"أسعى لبذل قصارى جهدي أمام غينيا بيساو من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة والصعود للدور الثاني، لا بديل عن الفوز بعد التعادل في أول جولتين".

وأضاف وأضاف في المؤتمر الخاص بمواجهة غينيا بيساو :"لدينا العديد من الخيارات في التشكيل كبدائل للاعبين المصابين، أعتقد أنه لن يكون هناك تغييرات كثيرة".

وعن أزمته مع أسامواه جيان، مهاجم منتخب النجوم السوداء وعدم مشاركته في المباريات علّق أبياه قائلًا :"جيان لاعب كبير ونجم شهير ولكن مشاركته من عدمها تتوقف على مدى جاهزيته في المران".

وواصل :"كوادو أساموه يشارك في أكثر من مركز في الملعب وأنا سعيد بظهوره الجيد على الرغم من عدم قناعة أساموه بظهوره خلال المباراتين".

وأردف أبياه قائلًا :"مازالت لدي كامل الثقة في لاعبي غانا، في كل مشاركاتنا لا نبدأ بقوة ولكننا في النهاية نصل إلى مراحل متقدمة".

واستكمل :"الفريق الجيد يعتمد على الأداء الجماعي وليس لكثرة الأسماء الكبيرة فيه، أي مدرب يرغب في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة ولكن ماحدث أمام بنين كان سبب في هذة الوضعية الصعبة ولكن الآن علينا أن نتدارك ذلك غدًا".

وأتم كواسي أبياه تصريحاته قائلًا :"متوقعين أن تكون مباراتنا مع نيجيريا في الدور ثمن النهائي هي بداية الانطلاقة الحقيقية".