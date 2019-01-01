اتهام الحكومة الفنزويلية بتعذيب وقتل ضابط بالبحرية أثناء احتجازه

اتهم عدة دول حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتعذيب وقتل ضابط بالبحرية.



وقالت مجموعة ليما للدول الأمريكية في بيان ليها يوم الأحد أن مجموعة من الرجال المسلحين احتجزوا القائد رافايل أكوستا /49 عاما/ في 21 حزيران/يونيو الماضي ومثل أمام المحكمة بعد ذلك بأسبوع وبدت عليه علامات التعذيب. فيما ذكرت تقارير أنه توفي في المستشفى يوم السبت.



وأدان التكتل الإقليمي قتل أكوستا جنبا إلى جنب مع الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي يستخدمه نظام مادورو لاستهداف المعارضين.



وتتكون مجموعة ليما من أكثر من عشر دول - من بينها البرازيل والأرجنتين وكندا - التي تعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. كما أن حكومة منافس جوايدو هي أيضا عضو بالمجموعة.



وانتقد لويس ألماجرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، "القتل الإجرامي" لأكوستا.



وأصدر وزير الإعلام في حكومة مادورو، خورخي رودريجيز، بيانًا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال فيه إن الزعيم الفنزويلي أمر المدعي العام بالتحقيق في الوفاة "المؤسفة".



وكان قد تم توجيه الاتهام إلى أكوستا بالإرهاب، من بين أمور أخرى.



وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة في ظل حكم مادورو، الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة العام الماضي.



وفشلت المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة في إقناع الجيش بالإنقلاب على مادورو وطرده من السلطة.