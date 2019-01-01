افتتاح المرحلة الرابعة من برنامج جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادي

افتتحت، اليوم الاثنين، بجامعة جنوب الوادي المرحلة الرابعة من برنامج جامعة الطفل، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج جامعة الطفل فرصة لمعرفة أفكار الجيل الحديث، وهو برنامج متميز يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال الموهوبين، ومعرفة الأفكار لدى هذا الجيل، وما هو قابل منها للتطبيق.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي، أن دور الجامعة هو استشراف للأفكار الموجودة لدى الأطفال ووضعها على المسار الصحيح، وتضييق الفجوة بين الطفل و المرحلة الجامعية وتوجيه الأفكار بصورة سليمة.

وأضاف بأن هذا البرنامج سيستمر لمدة 10 أيام بالجامعة، ويستهدف الأطفال في المراحل العمرة من 11 إلى 12 ومن 12 إلى 13 ومن 14 إلى 15، وعددهم 50 طالبا للتدريب على التخصصات المختلفة وهى المياه والطاقة والبيولوجي والإنسانيات والمصريات والصحة والوعي البيئي واللياقة البدنية والمسرح، وذلك بكليات العلوم والهندسة والطب والآداب والتربية والتربية الرياضية.