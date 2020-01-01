التضامن: زيادة الأحمال وراء العطل التقني الذي أصاب موقع التأمينات الاجتماعية اليوم

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن موقع التأمينات الاجتماعية كان يعمل على استقبال طلبات الاستعلام عن العلاوات الخمس في الساعات الأولى اليوم بشكل طبيعي.

وأضاف «العقبي» في مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن دخول أكثر من 950 ألف مستعلم في وقت واحد على موقع التأمينات الاجتماعية تسبب في زيادة الأحمال وحدوث عطل تقني، متابعًا أنه تم تدارك الأمر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن «مهمة موقع التأمينات الاجتماعية بخصوص الاستعلام عن المعاشات والعلاوات الخمس للشهر الجاري، قد انتهت اليوم؛ لأن المستحقات أصبحت متاحة بالفعل ولا داعي للاستعلام عنها».

وأشار إلى أن موقع التأمينات الاجتماعية والخطوط الساخنة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خدمات مستحدثة تحتاج لمراجعة وتطوير، ما يجعل من الطبيعي أن تتعثر أو تمر بأعطال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحسين خدمات تلك المنصات وتطويرها.

ونوه بأن من يريد الاستعلام من أصحاب المعاشات عليه بوضع بطاقة ماكينة الصراف الآلي في الماكينة وستظهر له المعلومات، أو تنزيل تطبيق «معاش» على الهواتف المحمولة.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية «ATM» اعتباراً من اليوم الأربعاء وأيضاً صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.