لابيد ومسؤولون إماراتيون يشاركون في افتتاح القنصلية الإسرائيلية بدبي

افتتح يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، القنصلية الإسرائيلية في دبي في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى الإمارات، بحضور عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالإمارات.

وشارك مسؤولون إماراتيون في حفل افتتاح قنصلية إسرائيل في دبي، "كخطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل" في سبتمبر 2020.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات(وام) عن العلماء قوله :"نتوقع أن يتم تعزيز التبادل بين البلدين بشكل سريع"، مضيفا أن "القنصلية العامة لإسرائيل في دبي ستقدم الخدمات الأساسية للزوار الإسرائيليين إلى الإمارات وأولئك الذين يسعون للسفر من دولة الإمارات إلى دولة إسرائيل".

وتابع: "من المقرر أن تنمو العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وفي الفترة المقبلة، سوف يستهل البلدان المرحلة التالية من التعاون ".