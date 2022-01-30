جمهورية التشيك تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من فرنسا

تتسلم جمهورية التشيك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية لها منذ انضمام البلاد إلى التكتل في عام 2004.

وفي إطار هذه المناسبة، ستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبي أورزولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في قلعة ليتوميسل في وقت لاحق من اليوم الجمعة. ويبعد الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو حوالي 160 كيلومترا شرق العاصمة براغ.

وخلال رئاستها التي تستمر 6 أشهر، تعتزم جمهورية التشيك التركيز على الحرب في أوكرانيا وتبعاتها. ويتضمن ذلك التعامل مع تدفق اللاجئين وتحسين أمن الطاقة.

وتتسلم جمهورية التشيك الرئاسة من فرنسا اليوم الجمعة وستكون مسؤولة حتى نهاية العام، من بين أمور أخرى، عن التوسط في التسويات بشأن مشاريع الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل.

ومن المقرر عقد العديد من الاجتماعات الوزارية وقمة واحدة على الأقل لزعماء الدول الأعضاء الـ 27 في جمهورية التشيك.