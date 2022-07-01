صحة المنيا: تنفيذ 2359 ندوة و8551 لقاء جماهيريا للتوعية والتثقيف الصحي خلال شهر

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة نفذت 2359 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي، بالاضافة الى عمل 8551 لقاء جماهيري على مدار شهر مايو 2022 عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وأوضحت الدكتورة، ولاء الدين احمد رجائى مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية، أنه تم تنفيذ 2121 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و212 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عمل 8551 لقاء جماهيريا و21 ندوة بالقوافل العلاجية بقرى محافظة المنيا و5 ندوات بالقوافل العلاجية غير الحكومية، بالإضافة إلى تقديم 404 مشورة.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية، أن إجمالي الحضور بالندوات بلغ 21 ألفا و507، منهم 8789 من الرجال و11413 من السيدات و1305 من الأطفال.

وأضاف أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة والتوعية بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية وأهمية لقاح فيروس كورونا.