 إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي - بوابة الشروق
الجمعة 1 يوليه 2022 1:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:27 ص

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سياراتين ملاكي بالطريق الإقليمي بعد كارتة المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك