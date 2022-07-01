مصرع 16 شخصا وفقدان 55 آخرين إثر انزلاق أرضي شمال شرقي الهند

لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا مصرعهم، فيما أُدرج 55 آخرون على قائمة المفقودين جراء انزلاق أرضي وقع بمقاطعة (نوني) في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن رئيس وزراء الولاية، إن بيرين سينج، قوله إن من بين ضحايا الحادث 7 أفراد من الجيش الإقليمي بالإضافة إلى مدني، وأن 81 شخصًا كانوا متواجدين بموقع الحادث، معلنًا أنه تم تخصيص مساعدات مالية لأسر الضحايا والمصابين.

وأعرب سينج عن أمله في إتمام عمليات البحث والإنقاذ في غضون يومين أو ثلاثة في ظل ليونة التربة التي يصعب التحرك عليها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لآلات الإنقاذ الثقيلة المرور عبرها.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الهندية تمكنت - حتى الآن - من إنقاذ 13 فردًا من الجيش الإقليمي وخمسة مدنيين، كما أنه سيتم مواصلة عملية البحث عن الأفراد المفقودين.