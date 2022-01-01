 أورسولا فون دير لاين: بولندا لا تفي بمتطلبات تلقي مساعدات لمواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أورسولا فون دير لاين: بولندا لا تفي بمتطلبات تلقي مساعدات لمواجهة فيروس كورونا

ليتوميسل (جمهورية التشيك) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:41 م

أعلنت المفوضية الأوروبية أن التغييرات الأخيرة التي أدخلتها بولندا على النظام القضائي غير كافية للسماح بدفع مليارات من اليورو كمساعدات لمواجهة فيروس كورونا من أموال الاتحاد الأوروبي.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن القانون الجديد بشأن النظام التأديبي للقضاة لا يزال قيد التحليل.

وأضافت "لكن يمكنني القول بالفعل إن هذا القانون الجديد لا يضمن أن القضاة يمكنهم التشكيك في وضع قاض آخر دون المخاطرة بإجراءات تأديبية".

وأكدت فون دير لاين أن هذا الأمر لا بد من توضيحه قبل الإفراج عن الدفعة الأولى من المساعدات لبولندا.

أوقفت المفوضية الأوروبية منذ أشهر، تقديم مليارات اليورو من المساعدات لمواجهة فيروس كورونا كونها ترى أوجه قصور صارخة في النظام القضائي البولندي.

لكن في الآونة الأخيرة، اتفقت المفوضية مع الحكومة في بولندا على شروط دفع ما يصل إلى 35 مليار يورو.

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