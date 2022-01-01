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تركيا تعتزم فتح حدودها مع أرمينيا أمام رعايا آخرين

علم تركيا
علم تركيا
إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 9:13 م

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن تركيا وأرمينيا اتفقتا على فتح حدودهما البرية أمام مواطنين آخرين ليسوا من مواطني البلدين "في أقرب وقت ممكن"، في خطوة أخرى قبل "التطبيع الكامل".

جرى إغلاق الحدود البرية بين الدولتين الجارتين منذ عام 1993، في أعقاب اندلاع اشتباكات في ذلك الوقت بين أرمينيا وأذربيجان ذات العرقية التركية.

وأضافت الخارجية التركية في بيان أن البلدين اتفقا أيضًا على بدء تجارة الشحن الجوي المباشرة بينهما في أقرب وقت ممكن.

استعادت تركيا وأرمينيا الاتصالات الدبلوماسية في ديسمبر الماضي بعد تعليقها لسنوات.

في يناير، بدأ مبعوثون خاصون من أنقرة ويريفان محادثات لاستعادة العلاقات بشكل كامل "دون شروط مسبقة".

وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات اليوم الجمعة في فيينا.

اتسمت العلاقات بين أرمينيا وتركيا بالتعقيد على مدار التاريخ بسبب مقتل الأرمن في عام 1915 على يد العثمانيين حينذاك.

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