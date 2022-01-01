محتجون يضرمون النيران بمجلس النواب الليبي في طبرق

أضرم محتجون النار بمجلس النواب الليبي بمدينة طبرق شرق البلاد، بعد اقتحام بوابته الرئيسية.



وخرج بضعة آلاف جلهم من الشباب بالعاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الجمعة، في مظاهرة أطلق عليها "جمعة الغضب".



وبدأ توافد المتظاهرين وتجمعهم عصر اليوم أمام "الفندق الكبير" وسط المدينة، وبعد تزايد الأعداد خرج المتظاهرون وهم يرتدون قمصانا صفراء عاكسة للضوء من أمام ساحة الفندق باتجاه ميدان الشهداء بقلب طرابلس.



وطاف المتظاهرون على الميدان وهم يحملون شعارات ويرددون هتافات منددة بالوضع العام للبلاد.



على إثر ذلك، دخل المتظاهرون وسط الميدان وشرعوا في إلقاء هتافات تطالب بالتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت.



وحمل المتظاهرون صور أغلب السياسيين الحاليين عليها علامات رفض بوجودهم في الساحة السياسية (×)، ومنهم صور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، واللواء خليفة حفتر بالإضافة للمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز.



وطالب المتظاهرون بحل كل الأجسام السياسية الحالية، وتوفير الخدمات الضرورية مثل الكهرباء، وكذلك تعديل حجم وسعر رغيف الخبز.



وأبدى المتظاهرون رفضهم لما أسموه عسكرة الدولة، وكذلك سلطة المليشيات، بحسب بعض الهتافات، مطالبين بالتفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة.



كما أكدت هتافات وشعارات المتظاهرين على أهمية وحدة البلاد، قائلين: "لا شرقية ولا غربية، ليبيا وحدة وطنية"، مشددين عبر الهتافات والشعارات على "ضرورة إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من شرق وغرب وجنوب البلاد".